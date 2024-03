Juventus, mercato definitivamente sbloccato: nove firme Mondiali

Juventus, l’accesso al Mondiale per Club sblocca in maniera definitiva il mercato dei bianconeri. Sono nove le firme in programma

Quel bonifico da almeno 50 milioni di euro – e altri, si spera, dalla qualificazione alla prossima Champions League – permettono a Giuntoli e alla Juventus di guardare al futuro con una certa serenità. Sì, la situazione sembra essersi stabilizzata sotto l’aspetto economico e anche il mercato può avere, anzi deve avere, delle ripercussioni positive. E queste le potremmo vedere anche nel breve periodo.

Diciamo che in questo momento dalle parti della Continassa si sorride ed è anche giusto così. Dopo un anno veramente difficile sotto l’aspetto del mercato – il solo Weah è arrivato la scorsa estate – la prossima finestra potrebbe essere anche bella che importante. Intanto, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, si partirà dai rinnovi. Tutti quelli che erano in standby hanno praticamente il via libera definitivo. E andiamo a vedere quali potrebbero essere.

Juventus, ecco le nove firme

Rabiot, Chiesa, McKennie, Danilo, De Sciglio, Iling, Kean, Perin e Pinsoglio. Questi i nove uomini che potrebbero avere rinnovo e adeguamento contrattuale nello spazio dei prossimi mesi. La Juventus quindi ripartirà da quello che è uno zoccolo duro di questi anni e poi cercherà di mettere a segno dei colpi importanti per la prossima annata.