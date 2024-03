Portano via dalla Juve: destinazione Premier, ma il club sorprende tutti

Il futuro di Adrien Rabiot continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. Il rinnovo del centrocampista francese con la Juve non è stato ancora definito.

Tempo di cambiare marcia. Al lavoro per la delicata sfida di campionato contro il Genoa, la Juventus di Max Allegri vuole archiviare la striscia di risultati negativi. Per come maturato, infatti, il pareggio maturato contro l’Atalanta non può lasciare soddisfatti.

Obbligati a rincorrere anche il Milan, Vlahovic e compagni non possono più permettersi passi falsi per non compromettere la loro rincorsa europea. Parallelamente, però, in casa bianconera continua a tenere banco il discorso mercato. Nonostante il posto in Champions League non sia stato ancora raggiunto, i soldi derivanti dalla partecipazione al Mondiale per club rappresentano un introito importante per la “Vecchia Signora”. Tra i tanti temi di discussione, spicca sicuramente quello relativo al futuro di Adrien Rabiot. A tal proposito, dall’Inghilterra trapelano interessanti novità.

Calciomercato Juventus, Rabiot possibile occasione per l’Aston Villa: lo scenario

Accostato a diversi top club europei, per Rabiot potrebbe fare un pensierino anche un club inglese “di seconda fascia”. Secondo quanto riferito da birminghammail.co.uk, infatti, l‘Aston Villa non sarebbe eliminata dalla corsa al centrocampista francese, per il quale potrebbe fare un tentativo.

Alle prese con un fisiologico restyling del proprio centrocampo, il club di Birmingham sarebbe infatti intrigato all’idea di mettere le mani sulla mezzala francese. Nonostante le ultime voci, però, la Juve è ancora convinta di avere i mezzi per convincere Rabiot a prolungare la sua esperienza all’ombra della Mole. La presenza di mamma Veronique allo Stadium per Juve-Atalanta è stato interpretato come un indizio di non poco valore. Staremo a vedere cosa succederà.