Serie A, incubo penalizzazione e nuovo botto: la classifica cambia subito

Serie A, incubo penalizzazione che appare possibile. E la classifica cambia subito senza dover aspettare chissà cosa. La situazione

L’indagine sul passaggio di proprietà del Milan potrebbe cambiare immediatamente la classifica della Serie A. E con immediatamente intendiamo la prossima stagione, cioè subito, all’inizio, secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Gli inquirenti milanesi hanno fatto sapere alla Figc di essere pronti a spedire le carte delle indagini. E anche se queste dovessero arrivare a breve è quasi impossibile che una decisione venga presa in questo campionato. Assai più probabile, insomma, che le cose possano cambiare dall’inizio della prossima stagione. E in Europa? La situazione appare in questo caso molto più delineata: la procedura delle indagini a quanto pare potrebbe essere ancora più lunga e quindi un’esclusione del Milan dalle Coppe Europee appare davvero improbabile per il prossimo anno. In questo modo i rossoneri dovrebbero mantenere il posto in Champions League che si sta delineando proprio in questa stagione, visto che la squadra di Pioli è seconda davanti alla Juve e alle spalle di un Inter non raggiungibile visto il vantaggio che ha su tutte le altre.