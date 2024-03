Allegri rinnova con la Juventus: la FIFA “chiude” l’affare

Allegri rinnova con la Juventus, è la Fifa pronta a chiudere l’accordo per la prossima stagione. Ecco la situazione che si starebbe creando

Dopo l’eliminazione del Napoli la Juventus è certa che nell’estate del 2025 disputerà il Mondiale per Club, la nuova manifestazione voluta dalla Fifa e che garantisce un bonifico minimo di 50milioni di euro. Tantissimi soldi, che servono, non solo per appianare le casse bianconere ma anche per pensare a qualche colpo importante di mercato la prossima estate.

Ma questi introiti potrebbero toccare anche il futuro di Massimiliano Allegri, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. E in che modo? Non con un addio, ma a quanto pare con un rinnovo di almeno una quindicina di giorni rispetto alla scadenza naturale del suo contratto che scade, come sappiamo, il 30 giugno del prossimo anno. Ma andiamo a vedere quello che potrebbe succedere.

Allegri rinnova con la Juventus, decide la Fifa

La manifestazione si chiuderà oltre il termine del 30 giugno, quindi alcuni club impegnati si potrebbero ritrovare con alcuni giocatori in scadenza e che quindi non potrebbero nemmeno prendere parte alla fase finale. Ed è per questo motivo che la Fifa starebbe pensando a prolungare tutti i contratti dell’anno prossimo fino al 13 luglio, giorno nel quale è prevista la finale.

In tutto questo la Juventus potrebbe decidere di non cambiare tecnico la prossima estate, andando quindi in scadenza con Allegri qualora non venisse rinnovato il contratto. E quindi Max, nella migliore delle ipotesi, si potrebbe presentare alla fase finale di una manifestazione che, a sensazione sarà bellissima, con una deroga al regolamento. Vedremo.