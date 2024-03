Dalla Juventus al Napoli: il ribaltone UFFICIALE è servito

Arrivano delle novità di mercato sulla Juventus. Giuntoli è nei guai, ecco la rivelazione dell’agente.

Ultimissime notizie sulla Juve del futuro. La società sta pensando alla prossima stagione, a partire dalla scelta sul prossimo allenatore. Nel frattempo si susseguono le voci di mercato sugli obiettivi dei bianconeri. In particolar modo a centrocampo, che è il reparto che subirà maggiori modifiche. Ecco l’annuncio da parte dell’agente del calciatore, entrato prepotentemente negli ultimi mesi nella lista del direttore sportivo Giuntoli. C’è la possibilità che possa arrivare in Serie A?

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato, relativi al calciatore che è un obiettivo della Juventus per la prossima stagione. La concorrenza è molto ampia visto che il centrocampista è nel mirino anche di altre società italiane. Ecco le parole da parte dell’agente che ha aperto all’ipotesi di un approdo in Serie A.

Calciomercato Juventus: l’annuncio dell’agente sul futuro del ragazzo

Sudakov è un obiettivo concreto della Juventus, che già l’ha cercato nel corso della scorsa sessione di mercato di gennaio 2024. I bianconeri non sono riusciti a chiudere per il giocatore ucraino a causa della valutazione elevate dello Shakhtar, bottega cara per i suoi talenti.

L’agente di Georgiy Sudakov Sergiy Serebrennikov, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli TV. Ecco le sue parole relative al futuro del suo assistito e sulla possibilità di un arrivo nel campionato italiano.

“Georgiy è uno dei giocatori più interessanti che al momento giocano in Ucraina, ha fatto enormi progressi e ha tanto potenziale ancora da esplorare in un campionato diverso: è normale che ci siano club interessati in Italia, Inghilterra e Germania, e che ci siano contatti con tante società. Ma lo Shakhtar è quello che deciderà quando Sudakov andrà via, per il momento è difficile che accetti di farlo partire”.

La concorrenza per Sudakov è assai alta: in Italia, oltre alla Juventus, è vivo l’interesse anche del Napoli. Ecco la verità dell’agente del ragazzo che, per il momento, ha escluso l’ipotesi azzurra.

“Napoli? Non l’ho sentito direttamente io, posso dire che ci sono interessamenti da tante squadre. Per come la vedo io, il Napoli è un club di alto livello: sarebbe un grande passo per Georgiy, perchè lo vedo adatto allo stile di gioco del campionato di Serie A. Sarebbe tra le migliori soluzioni per uno come Sudakov”.