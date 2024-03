“Godrò tantissimo”: Biasin zittisce lo juventino sullo “scudettino”

“Godrò tantissimo”, il giornalista tifosissimo dei nerazzurri ha replicato al collega. Ecco le sue parole a TvPlay.

La notizia principale della settimana che sta per concludersi è stata indiscutibilmente l’addio dell’Inter alla Champions League. I nerazzurri, a sorpresa, si sono fatti sgambettare dall’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone nella gara di ritorno, venendo eliminati ai calci di rigore. Tra gli errori dal dischetto anche quello di Lautaro Martinez.

Una serataccia per la capolista indiscussa della Serie A e che ha praticamente lo scudetto in tasca. In vantaggio dopo mezz’ora con Dimarco, sembrava che le cose si fossero messe in discesa – l’Inter si era aggiudicata la gara d’andata, vincendo 1-0 a San Siro – ma i madrileni non hanno mollato di un centimetro. E dopo aver impattato con Griezmann a tre minuti dalla fine hanno trovato il gol del 2-1 con Depay, trascinando la partita ai tempi supplementari. Dal dischetto, poi, i giocatori dell’Atletico sono stati quasi tutti glaciali e non si può dire lo stesso dei nerazzurri, che hanno sbagliato prima con Sanchez e poi con Klaassen. Infine l’errore di Lautaro, una “macchia” in una stagione fantastica per il “Toro”.

“Godrò tantissimo”, Biasin replica a Zampini: “Non era obbligata a vincere”

Niente quarti di finale, dunque, per la squadra che nella passata stagione si spinse fino alla finalissima di Istanbul, arrendendosi solo al Manchester City.

Grande delusione per i tifosi interisti, che visto il ruolino di marcia in campionato credevano che i loro beniamini potessero fare parecchia strada anche in Champions League. L’Inter con ogni probabilità vincerà “solo” lo scudetto, traguardo che Simone Inzaghi e i suoi uomini sognavano da tempo, dal momento che l’ultimo trionfo risale al 2001. Si è riaccesa quindi la polemica tra tifosi cosiddetti “vip”, con il giornalista tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin che ha subito replicato allo juventino Massimo Zampini. “L’Inter vincerà uno “scudettino” come dice Zampini? – ha detto a TvPlay – Lo voglio tranquillizzare perché qualora l’Inter dovesse vincere questo “Scudettino”, io me la godrò tantissimo. Secondo me l’Inter non era obbligata quest’anno a vincere lo Scudetto, da tutti era data quarta o quinta in classifica. Ha cambiato tanto”.