Mondiale per club, il Napoli spezza in due la Juve: “Ricorso legittimo”

Il Napoli, adesso, sembra essere propenso al ricorso. Ecco, di seguito, cosa potrebbe succedere. Tutti i dettagli della situazione.

Una controversia legale potrebbe agitare il mondo del calcio in seguito alla partecipazione della Juventus al prossimo Mondiale per Club, con il Napoli che si prepara a ‘scendere in campo’ contro i bianconeri. Il presidente De Laurentiis ha sollevato la questione, sostenendo che la Juventus dovrebbe essere esclusa dal torneo a causa di una sanzione UEFA. Come riferiscono, anche, i colleghi di ‘Calciomercato.it’.

Eduardo Chiacchio, nel corso di un’intervista a ‘Radio Marte’ ha parlato della situazione facendo il punto della questione. Ecco di seguito cosa ha detto.

Napoli e il possibile ricorso: tutti i dettagli

“Se il Napoli impugna la decisione della Uefa il ricorso è legittimo. Il Napoli può e deve farlo perché ognuno deve fare valere le proprie ragioni, visto che gli interessi in ballo sono notevoli”.

Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, nel corso di un’intervista a ‘Radio Marte’ ha parlato così del possibile ricorso da parte del Napoli. Ora, attendiamo ulteriori novità in merito alla questione. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se la controversia potrà essere risolta prima dell’inizio del torneo.