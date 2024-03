Nuovi arrivi in casa Juventus: bianconeri si nasce

Juventus, la Vecchia Signora già l’aspetta a braccia aperte: ci voleva proprio una new entry così, i bianconeri non stanno nella pelle.

I nuovi arrivi sono sempre graditi. Sono un valore aggiunto, d’altra parte, no? Ma non lasciatevi ingannare. Non è di calciomercato che stiamo parlando in questo momento. Parliamo di arrivi un po’ diversi. Diversi, sì, ma non per questo meno importanti, anzi. Di quegli arrivi che cambiano la vita.

Ed è proprio così, infatti: la vita di Wojciech Szczesny sta per cambiare perché il portiere bianconero diventerà papà per la seconda volta. Il giocatore della Juventus e sua moglie, la bellissima Marina Luczenko, hanno dato la bella notizia ai tifosi qualche ora a mezzo social, con un post dolcissimo che ha commosso i sostenitori dal cuore tenero. La foto scattata a corredo del post li ritrae, felici come non mai, insieme al primogenito Liam. Il piccolo abbraccia il pancione nel quale sta crescendo il suo fratellino e questo quadretto familiare è stato giudicato irresistibile da moltissimi follower.

Tek e Marina, manco a dirlo, sono al settimo cielo. E lo sono anche i tifosi bianconeri, impazienti di poter abbracciare, anche solo virtualmente, un nuovo piccolo bianconero. La famiglia si allarga e il popolo della Vecchia Signora non potrebbe essere più felice di così.

Juventus, la famiglia si allarga: la cicogna torna a casa Szczesny

Quasi sicuramente, Szczesny si prodigherà sin da subito per fare in modo che anche il suo secondogenito sia un “purosangue” bianconero.

Lo pensiamo perché qualche tempo fa aveva postato sui social un video dal quale si evinceva chiaramente che avesse fatto lo stesso con il piccolo Liam. Nel filmato su TikTok calciava un penalty al suo primogenito, che cercava di respingere i colpi di papà. E anche mamma Marina, per la verità, ha fatto di tutto per inculcargli questa passione.

Lei aveva pubblicato una clip nella quale la si vedeva pedalare insieme a Liam e cantare, insieme, l’inno della Juventus. Perché bianconeri si nasce e questa, evidentemente, ne è la dimostrazione.