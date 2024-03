Nuovo allenatore Juventus: “Molti candidati, ecco la nostra scelta”

Ultimissime notizie nuovo allenatore Juventus. Annuncio in conferenza stampa, arriva la decisione da parte del club.

Nuovo allenatore Juventus: le parole del dirigente

Grandi manovre per il futuro della Juventus. La società lavora a 360° e pensa anche alle altre squadre affiliate al club bianconero: dall’Under 23 alle Women. Per la prossima stagione sono attese grandi novità, ecco quali.

Il direttore della Juventus Women, Stefano Braghin, in conferenza stampa ha fatto il punto riguardo il progetto tecnico della società. Dopo la conferma del dirigente, che ha firmato il rinnovo fino a giugno 2027, e l’addio del tecnico Joe Montemurro, c’è attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore che guiderà la Juventus Women: ecco le ultimissime notizie su questa decisione.

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus Women? Arrivano importanti novità da parte del direttore sportivo e responsabile del progetto tecnico Stefano Braghin, che ha da poco rinnovato fino al 2027 con la società bianconera. Il dirigente sarà al centro del progetto e il suo compito sarà anche quello di individuare il nome del prossimo mister.

Ecco le dichiarazioni, in conferenza stampa, di Braghin riguardo la scelta della Juventus sul prossimo allenatore delle Women.

“In questo momento bisogna portare rispetto all’attuale allenatore Zappella, che sta lavorando bene. Posso dire che in molti si sono candidati per il ruolo di mister della Juventus Women”.

“Noi abbiamo le idee abbastanza chiare sul tipo di profilo che serve al club. L’esperienza di questi anni ci ha insegnato tante cose. Al momento non c’è nulla di concreto, siamo a lavoro anche per ridurre la lista dei candidati e fare una scelta chiara, in base al nuovo progetto della società”.