Provvedimento UFFICIALE e lacrime: niente Juventus

In casa Juventus ormai è tutto pronto per la prossima partita dei bianconeri contro il Genoa, penultimo impegno del mese di marzo.

C’è tanta voglia di risalire la china in casa bianconera, dopo le ultime battute a vuoto. Troppi punti persi per strada che hanno allontanato la squadra di Allegri non solo dal primo posto, ma che gli hanno fatto perdere anche il secondo. Ora nelle mani del Milan.

C’è insomma da ripartire di slancio al più presto, considerando che l’obiettivo da raggiungere è ampiamente alla portata. Il vantaggio sulle rivali per un posto nella prossima Champions è ancora ampio, logico dunque che si possa scendere in campo con relativa tranquillità. Ma anche con la consapevolezza che c’è bisogno di una scossa prima della sosta del campionato che ci sarà per gli impegni delle nazionali.

Luca Pellegrini ammonito: salterà la Juventus

Il campionato di serie A riprenderà poi praticamente alla vigilia di Pasqua, quando per la Juventus ci sarà una partita molto impegnativa da affrontare. Si giocherà infatti all’Olimpico contro la Lazio, vogliosa di risalire la classifica.

Una partita nella quale non ci sarà in campo l’ex Luca Pellegrini. Oggi il calciatore è uscito per infortunio in lacrime nel match della sua squadra contro il Frosinone. Ma poco dopo la mezzora era stato sanzionato con un cartellino giallo. Una ammonizione pesante per lui, visto che era diffidato. Arriverà dunque in automatico la squalifica e dunque l’impossibilità di scendere in campo contro la Juventus nel prossimo turno.