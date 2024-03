Allegri sbanca, niente Juventus: trionfo UFFICIALE

Arriva la notizia che fa felice Massimiliano Allegri: ecco l’annuncio ufficiale per il tecnico della Juventus.

Svolta inattesa e quasi a sorpresa per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che, dopo lo 0-0 contro il Genoa, ha ricevuto una comunicazione positiva da parte del suo staff. Ecco l’annuncio che ha fatto svoltare il pomeriggio del livornese.

Juventus: Allegri esulta dopo Genoa, svelati i motivi

Come riportato da Il Portale del Cavallo, in questa domenica è arrivata una bella notizia per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri con la sua cavalla che ha vinto al Premio Sansoni all’Ippodromo Capannelle.

Grande appassionato di ippica, il tecnico dei bianconeri Allegri è da qualche tempo proprietario di Estrosa. Sapientemente montata da Cristian Demuro, la cavalla è stata protagonista all’Ippodromo di Roma durante il Premio Sansoni. La delusione per lo 0-0 contro il Genoa è stata superata da quest’altra bella notizia, che non ha nulla a che fare con il calcio giocato.

Figlia di Sioux Nation, Estrosa ha dominato la scena confermando la sua crescita. Al rientro stagionale, ha vinto la prima gara della stagione. Dopo un periodo di pausa, è tornata in pista quest’oggi concludendo la corsa al primo posto, seguita da Diavlita e Zittella. Adesso, la cavalla di Allegri è pronta per le successive gare come la Royal Mares la pattern Giubileo, in attesa anche di una prima esperienza estera.

Dopo questo successo, ecco le parole dell’allenatrice Cristiana Brivio

“Stavo dicendo a Cristian Demuro che forse Estrosa così forte non è mai andata. Anche in allenamento quest’anno ha fatto davvero delle ottime prestazioni, confermando la sensazione che avesse solo bisogno di tempo per maturare, mentre invece l’anno scorso abbiamo fatto troppe corse. Quest’anno le abbiamo lasciato tempo per lavorare e si vede, fisicamente ormai è una cavalla completa. Per quanto riguarda i programmi futuri, adesso ne parleremo con Max Allegri, però credo che quest’anno ci si possa divertire con lei”.