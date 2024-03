Fiorentina, malore per Joe Barone: ufficiale il rinvio della partita

Rinvio Atalanta Fiorentina: arrivano le ultimissime da Bergamo riguardo la richiesta del club viola, dopo il malore del direttore generale Joe Barone.

Cosa è successo al dg della Fiorentina Barona? Arrivano degli aggiornamenti sullo stato di salute del dirigente del club viola. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Atalanta Fiorentina rinvio, malore per Joe Barone: ecco cosa è successo

E’ di pochi minuti fa la notizia riguardo il malore del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da vari organi d’informazione, al vaglio della Lega c’è l’ipotesi del rinvio di Atalanta Fiorentina. A distanza di poco tempo, è arrivato il comunicato ufficiale.

Questo l’annuncio della Lega Serie A, la decisione sul rinvio di Atalanta Fiorentina.

“La Lega informa che è stato disposto il rinvio, a data da destinarsi, della gara di campionato Atalanta Fiorentina che era in programma per oggi, 17 marzo 2024, alle ore 18, valida per la 29° giornata del campionato di Serie A”.

Fulmine a ciel sereno per il club viola. Mentre la squadra era riunita in albergo per la riunione tecnica, è arrivata la notizia relativa al malore del direttore generale Joe Barone. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, si teme un infarto. La situazione appare molto seria con il dirigente che è stato traportato d’urgenza in ospedale, in elicottero al San Raffaele di Milano. Sotto choc per l’accaduto, la società viola ha chiesto ed ottenuto il rinvio di Atalanta Fiorentina.