Simeone stende la Juventus: salta tutto

Il “Cholo” Simeone intralcia i piani della Juve. Nonostante la Champions League l’Atletico Madrid inizia già a pensare alla prossima stagione.

Il mercato ‘unico’ appartiene anche al calcio. Risvolti diretti, ed il più delle volte indiretti, provocano conseguenze a migliaia di chilometri di distanza, in altri campionati, in contesti decisamente diversi.

Soprattutto l’Europa è ormai un enorme paesone dove tutto sembra a portata di orecchio. Spagna, Germania, Francia, Portogallo, perfino la ‘lontana’ Inghilterra sembrano province di una medesima regione.

Ed è così che proprio la sorella Spagna diventa una vicina con la quale si può entrare in concorrenza per qualche affare di mercato. In questo senso, negli ultimi tempi, Atletico Madrid e Juventus hanno avuto diversi incroci di mercato.

Il nastro della memoria non necessita di essere riavvolto in misura esagerata se si ricorda i giorni in cui si parlava del grande interesse di Diego Simeone per Adrien Rabiot, profilo di centrocampo da sempre ammirato, e seguito, dal “Cholo”.

E come dimenticare i reiterati tentativi di Cristiano Giuntoli, partiti la scorsa estate, appena arrivato a Torino e proseguiti anche a gennaio, per tentare di trovare la formula giusta per portare, finalmente, alla Continassa il campione del mondo argentino, ex Udinese, Rodrigo de Paul.

Nuovamente le strade dei biancorossi di Spagna potrebbero incrociarsi con quelle bianconere, in ottica di mercato.

Questa volta non sono coinvolti Rabiot e de Paul, bensì un giocatore che il calcio italiano conosce molto bene: Jorginho. Il centrocampista brasiliano, naturalizzato italiano, classe 1991, è in scadenza di contratto con l‘Arsenal.

All’Emirates Stadium il nazionale azzurro, campione d’Europa 2021 con la nazionale di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, non figura spesso tra i titolari e per questo starebbe valutando altre opportunità in vista della prossima stagione.

Nel suo orizzonte c’è anche l’Italia, e la Juventus, che continua a mantenere aperta questa opportunità anche perché potrebbe essere colta senza alcuna spesa per il cartellino del giocatore. E di questi tempi non è un fattore trascurabile.

Il vero obiettivo bianconero, però, in casa Atletico Madrid, si chiama Mario Hermoso, difensore centrale, classe 1995, altro profilo in scadenza il prossimo 30 giugno. E’ lui il nome ‘spagnolo’ inseguito da Giuntoli.

Il “Cholo” Simeone si metterà ancora di traverso sulla strada della Juventus?