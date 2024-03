Juventus-Genoa, Chiesa interrompe il riscaldamento: ecco cosa è successo

Juventus-Genoa, Chiesa è stato costretto ad interrompere il riscaldamento pre match per qualche secondo. La reazione non si è fatta attendere.

Adesso o mai più. Vietato sbagliare per la Juventus, che contro il Genoa va a caccia di una vittoria che permettere alla compagine di Allegri di blindare in modo forse decisivo un posto in Champions League.

Allegri ha tenuto alta la guardia alla vigilia, cementando l’unione e la coesione di un gruppo. In attacco il tecnico livornese si affida nuovamente a Vlahovic e Chiesa. Proprio l’attaccante italiano, però, ha fatto tremare lo sta medico bianconero. Come evidenziato da Paolo Aghemo ai microfoni di Sky Sport, infatti, Chiesa ha interrotto per qualche secondo il riscaldamento pre partita per un piccolo fastidio al costato. Lo stop, però, non è stato affatto preoccupante. Dopo essersi fermato per qualche secondo, infatti, Chiesa ha prontamente proseguito l’allenamento, effettuando il torello con i compagni. Sospiro di sollievo dunque per Allegri, che punta forte sull’ex Fiorentina per dare l’assalto alla retroguardia di Gilardino.