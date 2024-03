Bufera Inter, 10 giornate di squalifica: esclusione immediata

Bufera Inter, ieri sera durante la gara contro il Napoli il labiale di Juan Jesus non ha lasciato spazio alle interpretazioni. I commenti sono durissimi

Il labiale di Juan Jesus non lascia spazio a dubbi. E anche le parole post partita del difensore hanno fatto capire che Acerbi è andato oltre. Lo ha detto chiaramente il giocatore del Napoli, che però ha anche detto che le cose “di campo sono di campo e finiscono lì. Ha chiesto scusa e ha capito di aver sbagliato”. Certo, si parla a quanto pare di razzismo, e chiuderla in questo modo non sta bene a nessuno, soprattutto perché ieri la Lega aveva deciso appunto di mandare un messaggio contro ignobile sentimento che ancora è presente in tutto il Mondo.

Ma cosa rischia Acerbi? Se i fatti venissero confermati anche utilizzando la prova tv, secondo l’ex arbitro internazionale Bergonzi, che ha parlato alla Domenica Sportiva in Rai, ha sottolineato come “Le squalifiche tra l’altro in questi casi sono pesantissime, parliamo di almeno dieci giornate, perché ci sono le nuove regole sul razzismo che ovviamente vanno a colpire duramente episodi che non possono accadere su un campo di calcio come da nessun’altra parte”.

Bufera Inter, Acerbi rischia la nazionale

Oggi inoltre c’è il raduno della nazionale di Spalletti a Roma in vista della doppia amichevole negli Stati Uniti. E Acerbi è tra i convocati. Durissimo anche il commento di Alberto Rimedio: “Tra l’altro Acerbi è un Nazionale, domani (oggi, ndr) c’è il raduno e se dovesse confermata una cosa di questo genere io credo che potrebbero esserci anche delle conseguenze anche a livello di Nazionale, perché la Federcalcio non potrebbe accettare che un proprio calciatore dica queste cose ad un avversario. E’ un episodio gravissimo, bisogna fare luce, bisogna capire, perché non possono succedere queste cose in campo”.

Insomma, è davvero bufera intorno all’Inter e attorno al difensore. E vedremo se oggi Spalletti prenderà dei provvedimenti. Questa ipotesi non è da escludere.