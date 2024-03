Cessione da 85 milioni di euro: mercato Juventus stravolto di punto in bianco

Calciomercato Juventus, una cessione da 85 milioni che potrebbe, quindi, aprire altre occasioni in entrata: i dettagli.

I proprietari del Newcastle United, guidati dal Public Investment Fund (PiF), stanno valutando la possibilità di vendere Bruno Guimaraes durante il mercato estivo per finanziare ulteriori investimenti nella squadra. Fonti vicine al club hanno rivelato a ‘Football Insider’ che i Magpies potrebbero essere costretti a sacrificare il talentuoso centrocampista brasiliano per realizzare importanti aggiornamenti nella rosa.

In questo senso, il Newcastle, in caso di cessione del talento brasiliano potrebbe ritornare alla carica per un profilo della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone, Soulè.

Newcastle pronto al cambio: Guimaraes out, Soulè in

Guimaraes, che ha una clausola di rilascio nel suo contratto di 100 milioni di sterline, potrebbe rappresentare una fonte significativa di entrate per il Newcastle United se tale clausola venisse attivata. Questo potrebbe fornire un notevole impulso ai piani estivi del club, che ha l’intenzione di rafforzare diverse aree chiave della squadra. Il club bianconero inglese si era già interessato, tempo addietro, a Matias Soulè.

Il giovane bianconero potrebbe permettere alla Juventus una grossa entrata in caso di cessione. Secondo le fonti di ‘Football Insider’, il Newcastle United ha in programma di firmare almeno quattro nuovi giocatori durante la finestra di trasferimento estiva. Questi potenziali acquisti includono un difensore centrale, un centrocampista centrale, un attaccante e un portiere. Dopo una campagna deludente, il club di Eddie Howe è determinato a migliorare le proprie prestazioni nella prossima stagione e mira a rafforzare la rosa con giocatori di qualità. Il Newcastle United, dopo essere stato eliminato nei quarti di finale della FA Cup contro il Manchester City, continua a concentrarsi sulla Premier League, con la prossima partita contro il West Ham United in programma per il 30 marzo a St James’ Park dopo la pausa internazionale. Con l’estate che si avvicina, i Magpies dovranno prendere decisioni importanti sul futuro della loro rosa, compresa la possibile partenza di Guimaraes e il conseguente reinvestimento nelle loro ambizioni di crescita.