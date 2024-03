Juventus, scelto l’erede di Szczesny: in RAI fanno nome e cognome

Calciomercato Juventus, bomba dalla Rai sul possibile erede come estreo difensore della Juventus: i dettagli dell’operazione.

Durante l’edizione odierna di 90° Minuto, sono emerse interessanti prospettive riguardanti il mercato estivo della Juventus. Uno dei punti focali è stato il possibile ingresso di un nuovo portiere nella squadra bianconera, e secondo le ultime indiscrezioni Paolo Paganini ha posto l’attenzione su un nome che potrebbe destare interesse tra i tifosi juventini: Michele Di Gregorio.

Il giovane portiere, attualmente in forza al Monza, sembra essere finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto dei portieri. Tuttavia, secondo quanto riportato da Paganini nel corso della trasmissione, il possibile arrivo di Di Gregorio a Torino non sarebbe strettamente legato al destino di Wojciech Szczęsny, attuale numero uno della Juventus.

Di Gregorio il rinforzo giusto tra i pali

“Di Gregorio rimane nell’ottica della Juventus. In estate potrebbe diventare bianconero indipendentemente da quello che sarà il futuro di Szczęsny“, ha dichiarato Paganini, suggerendo che l’interesse del club per il giovane portiere sia solido e non vincolato a eventuali cambiamenti nell’organico. Queste parole gettano ulteriori luci sulle possibili manovre di mercato della Juventus, indicando che il club potrebbe puntare su Di Gregorio come un investimento per il futuro, indipendentemente dalle decisioni che riguarderanno il ruolo di portiere titolare.

Resta da vedere come si evolveranno gli eventi nei prossimi mesi e se la Juventus confermerà l’interesse per il promettente estremo difensore del Genoa. Tuttavia, l’idea di vedere Di Gregorio vestire la maglia bianconera potrebbe sicuramente suscitare l’entusiasmo dei tifosi, che già ora cominciano a fantasticare su quale potrebbe essere il suo ruolo all’interno della squadra di Allegri.