Dossieraggio Juventus: chi è perché ha spiato i bianconeri

Dossieraggio Juventus, ecco la situazione che si è creata con tutti i dati che hanno riguardato i bianconeri. Da Allegri a Ronaldo passando per Agnelli

La Juventus nel mirino. Come sempre succede. Chissà perché gli “spioni”, si legge su La Verità, avevamo la “passione” per i bianconeri. Dal dossieraggio che ha coinvolto tantissime persone, non solo sportive, emergono dei dati importanti sulla società piemontese. Un quadro abbastanza complesso, ovviamente, che però rende l’idea di come le indagini non autorizzate mettevano nel mirino appunto il club di Torino.

“C’è un filo che rivela una passione degli «spioni» per una squadra tra tutte nel calcio italiano, la Juventus. Il primo caso venuto a galla é sull’esame di italiano del calciatore Suarez. L’inchiesta inizio nel peggiore dei modi per una serie di fughe di notizie che spinsero Cantone ad annunciare il 25 settembre di aver deciso di «bloccare da oggi a tempo indeterminato tutte le attività investigative […] per le ripetute violazioni del segreto istruttorio», Negli stessi giorni su tutti i quotidiani fiorivano virgolettati della prima informativa della Guardia di finanza sul caso. Il 19 aprile del 2021, pochi mesi prima dell’esplosione dell’inchiesta Prisma, Striano verifica l’eventuale esistenza di segnalazioni di operazione sospetta a carico di Agnelli e proprio quel giorno era uscita la notizia del progetto della Superlega”. Finita qui? No, macché: il 7 giugno venivano controllati Ronaldo e Allegri. E tutte queste richieste sono ovviamente considerate abusive.

Dossieraggio Juventus, ecco quello che viene fuori

“Tante le domande che scaturiscono da questo quadro: a interessarsi era stato qualcuno riconducibile ad altre società nemiche della Juventus e della Superlega? Per ora queste domande restano senza risposta” si legge ancora sul quotidiano che ha evidenziato tutto questo.

Insomma, un vero e proprio dossieraggio contro la Vecchia Signora che qualcuno prima o poi dovrà per forza di cose spiegare. Perché tutto questo è davvero esagerato.