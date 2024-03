Il club storico dice basta: pronto al ritiro dal campionato

Il campionato di serie A si ferma per una settimana a causa degli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo.

Tanti elementi della squadra di Allegri dunque hanno lasciato Torino per raggiungere il ritiro della loro rappresentativa. Ci sarà poco tempo per riposarsi dunque per tanti elementi della rosa bianconera, proprio in un momento molto delicato per Chiesa e compagni.

Perso il secondo posto in classifica, la Juventus deve fare di tutto per chiudere al più presto il discorso qualificazione Champions. In questi giorni di sosta si inizierà a pensare anche al futuro e non mancheranno le voci di calciomercato. Che non riguarderanno però solo le squadre italiane, tutte sono già a caccia di rinforzi.

Il Fenerbahce pronto a ritirarsi dal campionato turco

In queste ore si sta parlando però molto non di serie A, ma di quanto avvenuto nel confronto di domenica tra il Trabzonspor e il Fenerbahce. I tifosi della squadra di casa infatti hanno invaso il campo dando vita ad una clamorosa rissa con i calciatori ospiti, che si sono difesi a calci e pugni.

Una pagina nerissima non solo per il calcio turco ma più in generale per questo sport, sono scene che assolutamente non devono essere da esempio per chi ama il mondo del pallone. Il Fenerbahce sta meditando una decisione clamorosa. Il cda del club dove milita Edin Dzeko infatti ha indetto una assemblea straordinaria il prossimo 2 aprile. Nella quale decidere il da farsi dopo questi avvenimenti. Non si esclude l’ipotesi del ritiro della squadra dalla Superlig turca.