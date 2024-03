Nuovo centrocampista Juventus: tris di nomi per lo scambio

Il mercato della Juventus si scalda: tre possibili contropartite messe sul piatto da Giuntoli per arrivare al centrocampista

L’ultimo passo falso della Juventus in campionato (pareggio col Genoa) ha ulteriormente peggiorato la posizione di Massimiliano Allegri, ormai respinto da gran parte della tifoseria bianconera.

Non è un segreto che la Juventus stia pensando concretamente a Thiago Motta per rimpiazzare Massimiliano Allegri dalla prossima stagione. L’allenatore italo-brasiliano, però, non è l’unico nome del Bologna nel radar dei bianconeri. Come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, insieme a Motta potrebbe approdare a Torino anche Riccardo Calafiori, un difensore che la dirigenza bianconera sta osservando con particolare attenzione e che in questa annata ha avuto una crescita esponenziale da difensore centrale, pur avendo un curriculum da terzino. Anche un altro big del Bologna è nel mirino della Juventus e nelle prossime settimane la situazione potrebbe sbloccarsi.

Oltre a Motta e Calafiori la Juventus spinge anche per Ferguson: richiesta di 30 milioni

Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, la Juventus starebbe spingendo sull’acceleratore per l’acquisto di Lewis Ferguson.

Il centrocampista classe ’99 è uno dei uomini copertina del grande Bologna di questa stagione. I rossoblù chiedono circa 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus vorrebbe cercare di abbassare. Per questo la dirigenza potrebbe trovare un varco per convincere il club emiliano, inserendo una o più contropartite per abbassare la richiesta di partenza. Tra i candidati ad essere inseriti nella trattativa Samuel Iling-Junior, Fabio Miretti ma anche Enzo Barrenechea (di ritorno a giugno dal prestito al Frosinone). Dei sacrifici che permetterebbero alla Vecchia Signora di assicurarsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A per rendimento, autore di 6 gol e 3 assist fino ad ora. La lista dei centrocampisti nel mirino della Juve è profonda e comprende anche Teun Koopmeiners che però ha un prezzo decisamente più alto, di circa 50 milioni di euro.