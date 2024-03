Juventus, nuovo stop per Vlahovic: salta la Nazionale

Dusan Vlahovic si ferma di nuovo, questa volta per infortunio: il serbo non partirà con la Nazionale. Le ultime sul bomber della Juventus

Nuova tegola per la Juventus che oltre ai problemi di campo e di risultati, deve fare i conti anche con gli infortuni ripetuti.

Questa volta a fermarsi è il giocatore più importante, Dusan Vlahovic che non andrà in nazionale a causa di un problema fisico. Il centravanti serbo ha una dorsalgia che gli impedisce di prendere parte agli impegni della Serbia. Si tratta di un dolore localizzato, che interessa la zona dorsale o toracica della colonna vertebrale e che non gli permette di compiere alcuni movimenti in modo fluido. Di conseguenza resterà a Torino e verrà valutato giornalmente dallo staff medico della Juventus.

Vlahovic potrà quindi sfruttare la sosta per le nazionali per recuperare dall’infortunio e tornare pronto per l’appuntamento di campionato del 30 marzo all’Olimpico contro la Lazio.

La prima delle tre sfide tra bianconeri e biancocelesti che si sfideranno nuovamente 3 giorni dopo nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Il centravanti ex Fiorentina aveva saltato anche la penultima giornata di campionato contro l’Atalanta per squalifica. Adesso rischia di saltarne un’altra, per di più un altro big match. I 15 giorni a disposizione, però, permettono alla Juventus di essere ottimista in merito al sui recupero.