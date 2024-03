Klopp come Allegri: reazione furiosa nel post partita

Klopp come Allegri, il tecnico tedesco ha risposto in maniera stizzita alla domanda di una giornalista: “È stupida”.

Un Massimiliano Allegri nervosissimo quello che ieri, dopo lo scialbo 0-0 con il Genoa, si è presentato davanti alle telecamere. È diventata subito virale, infatti, la discussione tra il tecnico bianconero e il giornalista Gianfranco Teotino.

L’allenatore originario di Livorno ha risposto piccato alla domanda dell’opinionista Sky circa i motivi del momento negativo che sta attraversando la Signora ormai da fine gennaio. Allegri non è entrato nel merito attaccando neanche troppo velatamente lo stesso Teotino. Un episodio spiacevole figlio probabilmente delle troppe tensioni che ci sono all’interno dello spogliatoio e che il tecnico fatica a gestire. Nelle ultime otto partite la Juventus ha collezionato una sola vittoria, ottenuta in pieno recupero con il pericolante Frosinone, e sta dilapidando tutto ciò che di buono era riuscita a fare nel girone d’andata. I bianconeri sono stati scavalcati dal Milan al secondo posto e adesso devono pure guardarsi le spalle. La quinta e la sesta in classifica, rispettivamente Bologna e Roma, non sono poi così lontane.

Klopp come Allegri, la sfuriata del tecnico del Liverpool

In ogni caso, non è la prima volta che Allegri ha battibeccato con i giornalisti. Sono epiche le discussioni con Lele Adani, a quei tempi ancora a Sky, in cui finirono per scontrarsi due scuole di pensiero.

Ieri però è toccato anche a Jurgen Klopp scontrarsi con un cronista al termine della sfida di FA Cup tra il suo Liverpool e il Manchester United, terminata con un pirotecnico 4-3 per i Red Devils. Come riporta il portale Goal, Klopp ha risposto in maniera stizzita alla giornalista che gli chiedeva il motivo della poca intensità nei tempi supplementari. Ecco la risposta del tecnico tedesco: “Devo dire che questa domanda è un po’ stupida, se tu guardi i nostri incontri abbiamo giocato non so quante partite di recente a differenza del Manchester United. È lo sport. Sono davvero deluso da questa domanda, ma hai pensato il contrario e quindi va bene”.