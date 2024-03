Higuain, all’improvviso la verità: è successo ai tempi della Juve

Higuain, la verità in qualche modo riesce a venire sempre a galla: tutti i dettagli su quello che è accaduto ai tempi della Juve.

La bomba era esplosa, ufficialmente, nello scorso mese di gennaio. I due piccioncini erano stati visti insieme a Capodanno e le foto circolate a corredo dell’indiscrezione avevano fatto, in men che non si dica, il giro dei social, fino ad approdare sulle homepage delle principali testate di gossip.

Sembrava ufficiale, dunque, che la showgirl ed influencer Antonella Fiordelisi e il calciatore del Tottenham Guglielmo Vicario fossero ufficialmente una coppia. La verità, invece, è che la loro storia non è decollata. Si sono frequentati per un po’, salvo poi decidere di comune accordo di troncarla lì perché poco in sintonia e per via, soprattutto, della lontananza. Lui abita a Londra, lei a Milano, ragion per cui hanno pensato che non fosse il caso di andare oltre. E così, la loro frequentazione, durata un paio di mesi appena e iniziata al rientro dell’ex gieffina dall’esperienza a Pechino Express, si è conclusa senza destare troppo clamore.

Non è del flirt con Vicario, in ogni caso, che intendevamo occuparci, quanto piuttosto di un altro “scheletro” nell’armadio della sensualissima Antonella Fiordelisi, che nella casa del Grande Fratello aveva iniziato una relazione, finita poi malissimo, con Edoardo Donnamaria.

Higuain, la Fiordelisi vuota il sacco

Solo i bene informati ricorderanno che un episodio, in particolare, fece sì che il nome dell’influencer circolasse negli ambienti “giusti”. Diventò famosa per aver spifferato il modo, spudoratissimo, in cui un certo ex campione bianconero aveva cercato di conquistarla ai tempi della sua prima esperienza con la Juve.

“Quando mi ha scritto Higuaín avevo 18 anni – ha rivelato Antonella in un’intervista al settimanale Chi – metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere”.

“Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip. Anche al GfVip sono stata istintiva, e mi dispiace che quella edizione sia stata così controversa, penso che sia il conduttore sia l’azienda abbiano fatto bene a non tollerare più certi eccessi. Sono stata litigiosa, penso di non aver superato mai il limite, ma avrei dovuto tenere di più a bada il mio carattere”.