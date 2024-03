Juventus, Rabiot allo scoperto: annuncio UFFICIALE sul futuro

Juventus, il centrocampista bianconero ha parlato dal ritiro della nazionale francese prima delle due amichevoli con Germania e Cile.

Nelle prossime due settimane a prendersi la scena saranno le rappresentative nazionali. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono appena volati negli Stati Uniti, dove giocheranno due amichevoli. La prima contro il Venezuela e la seconda contro l’Ecuador, con l’obiettivo di oliare i meccanismi e in vista dell’Europeo tedesco. In Germania l’Italia difenderà il titolo conquistato nell’estate 2021 ma non rientra, al momento, tra le principali favorite.

Sulla carta non sembra avere rivali invece la Francia di Didier Deschamps, favorita numero uno per la vittoria finale. Les Bleus devono riscattare la delusione per la finale mondiale persa ai rigori contro l’Argentina in Qatar, ma neppure agli Europei itineranti del 2021 avevano fatto bene, uscendo addirittura agli ottavi con la Svizzera. La quantità di talento di cui può disporre Deschamps è come al solito illimitata: tra i titolarissimi c’è anche lo juventino Adrien Rabiot, punto fermo sia della nazionale che della Signora. L’ex PSG oggi ha parlato dal ritiro della selezione transalpina, il centro federale di Clairefontaine, ed ha parlato anche del suo futuro.

Juventus, Rabiot: “Non ho ancora preso una decisione”

Come ben sappiamo, Rabiot la scorsa estate ha rinnovato con la Juve ma l’ha fatto per un solo anno. Una formula che ha suscitato più d’una perplessità, visto che tra qualche mese saremo di nuovo punto e a capo per quanto concerne il rinnovo.

#Rabiot dal ritiro della nazionale francese: “Non ho deciso nulla riguardo al mio futuro. È vero che l’anno scorso sono rimasto alla #Juventus sapendo che non avremmo giocato le coppe. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la… — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) March 19, 2024

“Non ho deciso nulla riguardo al mio futuro – ha detto Rabiot ai giornalisti – È vero che l’anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato le coppe. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare al Mondiale per Club. Queste sono cose che rientrano tra le mie riflessioni, ma non ho ancora preso una decisione”.