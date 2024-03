Juventus, UFFICIALE Vlahovic: il numero di giornate di squalifica

Ufficiale la squalifica per il bomber bianconero, ecco quanto starà fuori l’attaccante serbo. I dettagli della situazione.

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sarà costretto a saltare una giornata di campionato a seguito del cartellino rosso ricevuto nell’ultima partita contro il Genoa lo scorso weekend.

Il giocatore serbo è stato espulso durante il match contro il Genoa dopo un alterco con il direttore di gara, evento che ha portato all’applicazione del cartellino rosso da parte dell’arbitro. Questo episodio ha sancito la giornata di squalifica per il numero 9 della Juventus.

Vlahovic squalificato: starà fuori una giornata

La decisione della Commissione Disciplinare è stata quella di infliggere una squalifica di una giornata al giocatore, che quindi dovrà saltare il prossimo match della Juventus. Una notizia che non farà piacere alla squadra bianconera, considerando l’importanza di Vlahovic nel reparto offensivo e vista anche l’attuale situazione di ‘crisi’.

Il giocatore, che è stato uno dei protagonisti della stagione della Juventus finora, dovrà quindi osservare la partita dalla tribuna, perdendo l’opportunità di scendere in campo e contribuire alla causa della sua squadra. La squalifica di Vlahovic rappresenta un duro colpo per la Juventus, che dovrà trovare soluzioni alternative in attacco per affrontare la prossima sfida senza il suo talentuoso attaccante. Resta da vedere come il tecnico della Vecchia Signora organizzerà la formazione senza di lui e se riuscirà a trovare una soluzione efficace per compensare la sua assenza.