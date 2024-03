Mikel Merino svuota l’armadietto: colpo di scena Juventus

Mikel Merino saluta tutti. Il centrocampista spagnolo della Real Sociedad sembra destinato a lasciare il suo club, ma non per andare alla Juve.

In casa Juventus si studiano soluzioni. Massimiliano Allegri, sempre più nell’occhio del ciclone da parte della critica, sembra brancolare nel buio e mai come adesso la pausa dovuta alle nazionali ha tutta l’aria di una benedizione impartita dall’alto.

Qualche giorno in più a disposizione del tecnico bianconero potrà risultare utile per tentare di riordinare le idee. Il pareggio contro il Genoa ha fatto ‘deflagrare’ l’intero ambiente. Il nervosismo del tecnico bianconero, unito a quello di Dusan Vlahovic, rappresentano al meglio, o forse sarebbe meglio dire al peggio, l’attuale situazione in casa Juventus.

Anche per il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, la pausa arriva al momento giusto. Se Allegri prova a trovare soluzioni che possano far uscire dalla crisi l’attuale Juventus, Giuntoli sta provando ad immaginare come potrebbe migliorare la rosa bianconera in vista della futura Juventus.

Il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League è di vitale importanza per i conti bianconeri. Il piano di risanamento triennale stilato da John Elkann ha, come condizione primaria, la qualificazione, ogni anno, alla competizione europea più importante e remunerativa.

Pertanto Cristiano Giuntoli prova a guardare oltre l’attuale orizzonte grigio che domina alla Continassa. Cerca di individuare chi potrebbe portare ‘la luce’ all’interno di questa squadra.

Ma elnacional.cat non porta buone nuove al direttore tecnico bianconero. Informa, infatti, che Mikel Merino, il 27enne centrocampista spagnolo della Real Sociedad, profilo seguito dal numero uno del mercato bianconero, sembra davvero in procinto di lasciare il suo club, ma non per approdare alla Juventus.

Mikel Merino ha il contratto con la Real Sociedad che scadrà a giugno del 2025. Al momento, i reiterati tentativi del club spagnolo di intavolare trattative per il rinnovo sono andati miseramente a vuoto. Una situazione che ha di certo ‘ingolosito’ diversi club di primo livello.

Come l’Atletico Madrid, del ‘Cholo’ Diego Simeone, fresco protagonista in Champions League, dove ha eliminato l’Inter di Simone Inzaghi, che ha messo nel ‘mirino’ Merino, dopo che non sono andati a buon fine i tentativi di portare a Madrid il centrocampista danese del Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, altro profilo assai gradito a Giuntoli.

Dopo Atletico Madrid-Inter in Champions League, sarà la volta di Atletico Madrid-Juventus sul mercato?