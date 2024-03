Dimissioni Allegri: il messaggio alla Juve è già arrivato

Dimissioni Allegri, il messaggio dentro la Juventus sembra essere già abbastanza chiaro. Ecco quello che farà l’allenatore bianconero

Molti chiedono le dimissioni. La maggior parte dei tifosi. Oppure una decisione della società con un allontanamento di Allegri. La sensazione però è che si andrà avanti con il livornese fino al termine di questa stagione, e poi si vedrà.

Certo, pensare che la Juventus possa esonerarlo e pagare un altro tecnico non è una cosa che sta né in cielo e nemmeno in terra. Lo stipendio di Allegri è importante e le casse bianconere non hanno tutte queste possibilità. Per molti servirebbero le dimissioni, ma secondo quanto detto da Andrea Bosco che è intervenuto a Cose di Calcio a Radio Bianconera le cose non andranno proprio in questo modo.

Dimissioni Allegri, non lo farà mai

“Innanzitutto sono certo di una cosa: Allegri non darà mai le dimissioni. Non è Sarri, a cui non ho mai risparmiato critiche, ma che è un hombre vertical che se si ritrova l’ambiente contro dà le dimissioni, da grande uomo. Detto questo, se per assurdo avessi la possibilità di indicare un sostituto dell’allenatore, direi che in questo momento non c’è comunque nessuno che possa prendere il suo posto e francamente eviterei di sostituirlo mettendo una pezza tanto per farlo”.

Insomma per Bosco non ci sono possibilità di un addio anticipato di Allegri. E il tecnico non prenderà quindi mai la decisione di anticipare l’uscita prevista forse al termine di questa stagione. Il contratto che lo lega alla Juventus è troppo importante per mollarlo, anche se onestamente noi pensiamo che non sia una questione economica.