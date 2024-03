Due top club espulsi dal campionato: mazzata Fair Play Finanziario

Due dei più importanti club del campionato potrebbero essere esclusi in maniera clamorosa. La mazzata arriva dal Fair Play Finanziario

Non si guarda in faccia a nessuno e due dei più importanti club del campionato potrebbero essere esclusi. Ovviamente per aver violato le regole del FPF. E siccome in Premier League già Everton e Nottingham sono state penalizzate, non è detto che la stessa cosa non possa essere fatta con Chelsea e Manchester City.

E se venissero confermate tutte le accuse – si legge sul Sun – che sono gravi, allora la penalizzazione potrebbe essere anche il male minore. Il rischio enorme è quello di essere spazzati via dalla Premier League ed entrambe le società sarebbero già state avvertite di questa situazione. Il processo vero e proprio non inizierà a breve, ma il prossimo autunno, e ad una sentenza si arriverà solamente alla fine della prossima stagione, quella 2024-2025, quindi un poco di tempo per capire tutto c’è. Certo, qualcosa si è già capito: il City, ad esempio, è accusato di aver infranto oltre cento regole del FPF. E se tutto questo venisse confermato allora l’esclusione, con una retrocessione nella seconda serie, sarebbe pressoché scontata. Un terremoto clamoroso, dalle proporzioni incredibili. E, in tutto questo, oltre alle due squadre già citate prima che in questo campionato stanno scontando dei punti di penalizzazione, si aggiunge anche il Leicester, adesso in Championship, che potrebbe cominciare il prossimo campionato con un meso in classifica, sempre per lo stesso motivo. La Premier League ci va davvero giù in maniera assai pesante.