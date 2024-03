Juventus, Allegri mette le mani avanti: “Champions quasi impossibile”

Juventus, Massimiliano Allegri in una lunga intervista al The Athletic mette le mani avanti. Ecco quello che ha detto il tecnico bianconero

Ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic Massimiliano Allegri. Un’intervista nella quale il tecnico bianconero ha toccato diversi punti della sua gestione. E andiamo quindi a vedere insieme quello che il livornese ha detto.

Quando sono tornato mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L’obiettivo era quello di far passare tre giocatori Next Gen ogni anno, abbassare il tetto salariale e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva”. Queste intanto le prime parole, e come obiettivi in questo caso forse ci siamo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi che sono arrivati dalla seconda squadra bianconera, quella che come sappiamo milita nel campionato di Serie C.

Juventus, le parole di Allegri

“La Juventus ha bisogno di pazienza, ma la storia e la tradizione portano aspettative. I tifosi sono abituati a vincere. La stampa è spietata. Dobbiamo adattarci e capire che i nove scudetti di fila sono stati una cosa straordinaria. Non succederà più in Serie A. Ci sono state solo due volte cose simili nella storia della Juventus: i cinque anni di fila sotto Carlo Carcano e Carlo Bigatto negli anni ’30 e i nove di fila dal 2012 al 2020. A parte questo, la Juventus ha vinto al massimo due di fila, poi uno dopo tre anni, come hanno fatto altri club. I nove di fila hanno mandato le percezioni fuori di testa perché la realtà è diversa”.

“È normale che con la riforma della Champions League sarà difficile vincerla – ha concluso Allegri – perché il nuovo format come il tennis è qualcosa di davvero assai duro”.