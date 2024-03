Dalla Juventus al Napoli: l’affare da 40 milioni tramortisce Giuntoli

Il Napoli lo soffia alla Juventus: colpo di De Laurentiis che scavalca Giuntoli, affare da da 40 milioni di euro

Prosegue il lavoro di Giuntoli e Manna in vista del prossimo calciomercato estivo, a partire dalle valutazioni sul nuovo allenatore ma anche sul fronte rinnovi.

Juventus, il Napoli si inserisce nella corsa a Sudakov: colpo da 40 milioni

La Juventus continua a seguire da vicino il gioiello ucraino classe 2002 Heorhij Sudakov, attuale calciatore dello Shakhtar Donetsk.

I bianconeri lo stanno seguendo da vicino ormai da tempo e lo hanno inserito in una lista di giovani obiettivi da tenere in grande considerazione. Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, anche il Napoli sarebbe andato all’assalto di Sudakov. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis vuole provare a beffare il suo ex compagno di viaggio e attuale direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Il testa a testa tra i due potrebbe accendere il mercato di Juve e Napoli. Intanto il gioiello ucraino ha parlato in merito al suo futuro, consapevole delle tante richieste che avrà in estate: “Mi sono arrivate offerte da due squadra, a gennaio il Napoli era disposto a spendere 40 milioni per prendermi. Lo preferisco in termini di gioco”.

Frasi, quelle del talento ucraino, che potrebbero farlo pendere dalla parte dei campioni d’Italia in carica. Un club forse in linea anche con le sue caratteristiche tecniche e dove potrebbe trovare più facilità di espressione e di adattamento.