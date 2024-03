Juventus, Scanavino nella scia di Allegri: “Ecco gli obiettivi stagionali”

Parla Scanavino, facendo il punto sugli obiettivi stagionali della Juventus, ecco cosa ha detto: i dettagli della situazione.

Durante il Juventus Business Forum, l‘amministratore delegato della Juventus, Scanavino, ha affrontato con franchezza e determinazione il momento attuale della squadra bianconera, delineando il quadro di una stagione che ha visto alti e bassi.

Scanavino ha sottolineato che nonostante la stagione sia iniziata con grande entusiasmo e successo di risultati, il presente si presenta come una fase più complessa. La squadra ha attraversato momenti di difficoltà sul campo, non sempre brillando come ci si aspettava. Tuttavia, ha anche evidenziato che ci sono state prestazioni molto positive, non sempre tradotte nei risultati sperati.

Juve, senti Scanavino: “Fiducia nella squadra e nel tecnico”

Nonostante le sfide incontrate, l’amministratore delegato ha sottolineato la fiducia e la determinazione del club, sia nei confronti della squadra che dell’allenatore. C’è consapevolezza che, lavorando insieme, si possa trovare la chiave per risollevare le sorti della stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra questi obiettivi ci sono la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Scanavino ha espresso la convinzione che con impegno, lavoro di squadra e dedizione, la Juventus possa superare le attuali difficoltà e centrare i traguardi stagionali.

Queste dichiarazioni riflettono la determinazione e la mentalità vincente che permeano il club bianconero nonostante le avversità incontrate. La Juventus è pronta a lottare fino alla fine per conseguire i suoi obiettivi, dimostrando che la fiducia nei propri mezzi rimane salda anche nei momenti più difficili.