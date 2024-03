L’Inghilterra deride la Juventus: Allegri umiliato ancora una volta

Anche il Daily Mail stronca Allegri. Se la Juventus sta attraversando un momento complicato, queste ultime settimane per il tecnico livornese sono state infernali.

Più passano i giorni, più la situazione sembra complicarsi. Un po’ per tutti, ma decisamente di più per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è al centro di tutto, ma questa volta per lui non vi sono rose e fiori, ma soltanto critiche aspre o, al massimo, qualche consiglio.

Il tecnico bianconero sta avvertendo, come non mai, la massima solitudine attorno a sé. La società, che ha il volto del direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, è anch’essa spaesata e teme di prendere decisioni affrettate di cui potrebbe pentirsi un istante dopo.

Il momento è delicato e pertanto non è il più indicato per le valutazioni finali. Per quelle ci sarà tempo, magari una volta ottenuta la sospiratissima qualificazione alla prossima Champions League. Ora vi sono altre priorità.

La crisi bianconera è analizzata, e giudicata, non soltanto sui media italiani. Anche l’Europa osserva incuriosita la crisi della formazione bianconera. Un periodo nero che sembra che non avere fine. Nella patria del calcio, l’Inghilterra, c’è chi scrive di Juve.

Anche il Daily Mail stronca Allegri

Nel regno della Premier League, ‘illuminata’ dal Manchester City di Pep Guardiola o dal Liverpool di Jurgen Klopp, come è vista la Juventus di Massimiliano Allegri?

Il Daily Mail ha dato la sua risposta. Un articolo di Alvise Cagnazzo si è focalizzato sull’infinito momento-no della Juventus:

“La Vecchia Signora sembra aver perso la propria identità di gioco. Sembra che non sappiano cosa fare con la palla tra i piedi. Non ci vuole uno psicologo per capire che la squadra ha voltato le spalle al suo allenatore“.

Il giornalista italiano teme che questa situazione possa precipitare ulteriormente e che la Juventus possa davvero compromettere la qualificazione in Champions League. Per Alvise Cagnazzo, il tecnico Allegri, al momento, sembra più interessato a rispondere a tono ai giornalisti, durante le interviste post-partita, piuttosto che provare a cambiare qualcosa.

Anche il Daily Mail ha scritto di Juventus. Ora anche l’Inghilterra ha smascherato Massimiliano Allegri.