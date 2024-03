Calendario terribile per Inter e Juventus: non era mai successo

Ecco il possibile calendario di Inter e Juventus nella prossima stagione con la partecipazione al Mondiale per club

Il nuovo Mondiale per club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti vedrà tra i partecipanti due club italiani, Inter e Juventus.

Resta ancora da scoprire chi avrà la meglio tra Barcellona e Atletico Madrid, considerato che entrambe sono arrivate ai quarti di finale di Champions League, eliminando Napoli e Inter. Nelle casse dei nerazzurri e dei bianconeri arriveranno circa 50 milioni di euro ma la partecipazione comporterà una serie di impegni molto lunga. Almeno 50 partite sicure con un massimo di 69 gare possibili in stagione, un numero mai visto prima. Si prospetta una stagione stile NBA. La Lega Serie A ha deciso di anticipare i tempi per quanto riguarda l’inizio del campionato, che dovrebbe partire intorno al 17 agosto, così da finire in tempo perché le due squadre si preparino per la sfida negli Stati Uniti.

Nuovo Mondiale per club: calendario da incubo per Juve e Inter. Fino a 69 match possibili

Le gare di campionato naturalmente resteranno 38, dal momento che non ci sarà l’esclusione di due club dal campionato.

Inoltre ci sarà la nuova Champions League con almeno 8 partite garantite per squadra, due in più rispetto al format classico (un massimo di 17 partite). L’Inter è già certa di partecipare e la Juventus ha grandissime possibilità, dal momento che occupa il terzo posto in classifica. Senza contare gli impegni in Coppa Italia ed eventualmente le Final four di Supercoppa italiana, format ancora da riconfermare. Qualora Inter e Juve dovessero arrivare in fondo a tutte le competizioni giocherebbe 69 partite stagionali, circa 10 mesi e mezzo di gioco.