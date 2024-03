Theo Hernandez rovina la Juve: salta l’affare dell’estate

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: c’entra Theo Hernandez, salta l’affare dell’estate, ecco tutti i dettagli.

Nonostante i dubbi di questa stagione, Giuntoli è a lavoro per programmare il prossimo campionato. L’obiettivo è migliorare la rosa con acquisti di primissimo livello, per non arrivare impreparati al Mondiale per Club che ci sarà nell’estate 2025. Intanto, arrivano nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che poteva essere, per la Juventus, il colpo dell’estate.

Il Real Madrid può essere il principale protagonista di un’operazione a tre nel mercato della prossima estate. C’entra anche la Juventus che può finire in questo vortice.

Calciomercato Juventus: cambia il suo futuro

I blancos sono molto interessati a Davies, terzino sinistro del Bayern Monaco, e il suo arrivo potrebbe significare la partenza di Mendy che può andare alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo 2024.

Il Bayern, consapevole che Davies potrebbe partire, pensa già al suo sostituto e spunta Theo Hernandez, terzino del Milan. La squadra italiana dovrebbe quindi cercare un nuovo terzino sinistro. Secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, il nome di Mendy è stato accostato con insistenza ai rossoneri.

Il giocatore in orbita Juventus, Mendy del Real Madrid potrebbe approdare al Milan per sostituire Theo che andrebbe al Bayern per sostituire Davies che finirebbe al Real Madrid.

Un’operazione a tre in cui è presente un quarto ‘ospite’. È il PSG che cerca un terzino sinistro e sul tavolo ha i nomi di Theo Hernandez e Ferland Mendy.