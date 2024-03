Allegri-Juventus, è finita: “Nuova panchina all’estero”

Per la Juventus nel prossimo weekend non ci sarà nessun impegno da onorare in campo, ma si lavora sodo per il futuro.

La pausa del campionato di serie A arriva in un momento davvero molto delicato per i bianconeri. Troppo pochi i punti raccolti nelle ultime apparizioni per poter sognare in grande, tanto più ora che il Milan ha allungato al secondo posto della classifica.

La Juventus però ha il compito di non mollare e di rialzarsi al più presto. Questo perché c’è ancora il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League da conquistare matematicamente. Poi a bocce ferme la dirigenza farà tutte le valutazioni opportune, sia riguardo i calciatori da tenere per il prossimo anno che eventualmente ogni discorso legato alla panchina. Quel che appare certo è che a Torino continuerà ad esserci aria di rinnovamento, considerando che dovranno arrivare diversi giocatori per rinforzare ogni zona del campo.

Juventus, Marino a TvPlay: “Allegri allenerà all’estero”

La questione principale che però il club dovrà risolvere è quella legata all’allenatore. Non c’è giorno che non si parli della possibilità che la Juve cambi tecnico nel corso della prossima estate. Anche se non bisogna dimenticare che Allegri ha ancora un altro anno di contratto, fino a giugno 2025.

Se ne continuerà a parlare anche nelle prossime settimane, indipendentemente dal risultato che la Juve saprà conquistare sul campo. Del futuro di Allegri ne parlano non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. Ai microfoni di TvPlay infatti il dirigente ex Napoli e Udinese Pierpaolo Marino ha detto che nella prossima stagione “Allegri allenerà all’estero”. Un commento, un parere, ovviamente, non una notizia. Ma si parla da tempo dell’interesse di club di Premier League nei confronti del tecnico livornese.