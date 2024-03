Huijsen-Juventus, annuncio UFFICIALE al miele: il futuro è ora

Huijsen-Juventus, annuncio ufficiale al miele del difensore che ha parlato direttamente dal ritiro della Spagna. Ecco le sue parole

Adesso è in prestito alla Roma, per soli sei mesi, con 400mila euro che la Juventus ha già incassato per questa operazione di mercato. Ma il club piemontese, nell’accordo trovato con i giallorossi, non ha messo dentro nessuna opzione per i capitolini. Un evidente modo per far capire che puntano molto sul giocatore.

E lo stesso Huijsen ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dove parla del suo futuro. E non ha dubbi su quello che sarà. Praticamente è un saluto anticipato ai giallorossi quelli del difensore, che in questo modo ha messo in evidenza quello che vuole fare da grande: e vuole tornare alla Juventus e restarci.

Huijsen-Juventus, ecco le parole del difensore

“La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine”.

Insomma, poco spazio a interpretazioni o altro. Poco spazio a quelli che possono essere dubbi. Huijsen ha deciso di tornare alla Juventus e alla Juventus vuole rimanere. C’è da capire adesso dopo questa uscita se Daniele De Rossi gli darà ancora spazio così come successo fino al momento. Perché mandare in campo un giocatore sapendo che il prossimo anno non lo avrai a disposizione è una cosa che molti tecnici non gradiscono. Vedremo.