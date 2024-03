Incubo bianconero, ufficiale la rottura del crociato che chiude in anticipo la stagione e forse anche l’anno solare. Per il recupero servono nove mesi

Si era già infortunato al ginocchio nello scorso mese di settembre, saltando moltissime partite e anche la prima parte di Champions League. Adesso, un altro infortunio sempre al ginocchio lo ha messo ko per i prossimo nove mesi.

Un incubo per Sven Botman, difensore 24enne del Newcastle che ha chiuso in anticipo la sua stagione e forse anche l’anno solare quando siamo solamente a marzo. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro non lascia spazi a dubbi o interpretazioni. Sarà operato nelle prossime ore per rimettere in senso la parte interessata al grave problema. Botman si è fatto male durante la gara di Fa Cup contro il Manchester City. “Tutti al Newcastle United augurano a Sven una guarigione completa e veloce”, ha scritto il club inglese dopo aver annunciato la gravità dell’infortunio. In bocca al lupo anche da parte nostra per un pronto recupero.