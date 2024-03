Clamoroso Juventus, Chiesa al Psg: ci sono già le cifre

Clamoroso Juventus, il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere realmente al Psg. Ci sono già le cifre dell’affare che si potrebbe fare la prossima estate

C’è un sentimento che accomuna tutti i tifosi della Juventus. Se Federico Chiesa dovesse rimanere alla Juventus, Massimiliano Allegri non dovrebbe essere il tecnico della prossima stagione. Il rapporto dei due, lo sappiamo, non è mai sbocciato, soprattutto perché il tecnico ha deciso di schierare sempre – anche per quelle che sono le sue idee tattiche – l’ex Fiorentina come seconda punta, in un ruolo che proprio a genio non sta al numero 7.

Insomma, o uno o l’altro si vocifera. E senza dubbio Chiesa è un elemento che attira e anche molto quelle che sono le attenzioni di molti club. Si è parlato con molta insistenza della Premier League ma nell’ultimo periodo si sta parlando anche di quello che potrebbe essere un interessamento del Psg.

Clamoroso Chiesa, i bookmaker danno le cifre

Ovviamente al momento non sembra esserci nessuna trattativa aperta. Però sappiamo che nel momento in cui i bookmaker lanciano una quota qualcosa c’è. Perché il loro lavoro è quello di sentire, ascoltare, dare indizi e tutto il resto.

Bene, secondo gli analisti della Sisal in questo caso, un passaggio di Federico Chiesa in Francia, alla corte di Luis Enrique e insieme a Donnarumma, ci potrebbe stare. E dandolo in cifre si gioca a 9 volte la posta. Ora, direte voi: è una quota abbastanza alta ed è vero. Però fino a pochi giorni fa probabilmente nessuno pensava di vederla in palinsesto. Quindi qualcosa si muove, senza dubbio. Ed è questo il punto, capire se da qui in poi le possibilità di un addio ci sono. Con il Psg all’orizzonte.