Huijsen più soldi: la Juve chiude così l’affare dell’estate

Calciomercato Juventus, dopo l’apertura totale di ieri i bianconeri sono pronti all’assalto. Il cartellino di Huijsen più soldi: Giuntoli chiude così l’affare

Le porte ormai sono aperte, spalancate, al suo trasferimento. E si spera che questo possa essere verso la Juventus e non verso altri club, soprattutto quelli di Premier League, che come al solito sono pronti a presentare delle offerte stratosferiche.

Di certo, l’Atalanta, per Koopmeiners, ha delle belle pretese che, in termini di soldi, sono quantificabili in 60-70milioni di euro. Il centrocampista olandese in questa stagione sta realmente facendo la differenza e senza dubbio continuerà a farla da qui alla fine del campionato. Dalle parti della Continassa sperano che questi soldi possano bastare per convincere la Dea a cedere, in Serie A, il giocatore. E Giuntoli, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Asromalive.it, avrebbe l’asso nella manica. Quel cartellino da mettere sul piatto per abbassare la parte di cash da versare nelle casse della Dea.

Calciomercato Juventus, è Huijsen l’ago della bilancia

Ovvio che parliamo di Huijsen, il difensore che ormai possiamo dire spagnolo visto che ha scelto di giocare con quella nazionale, che la Juve ha mandato in prestito alla Roma incassano 400mila euro dopo che lo stesso ha giocato almeno dieci partite.

L’idea di Giuntoli sarebbe quella di riportarlo in bianconero e di inserirlo nell’operazione che potrebbe portare il centrocampista olandese alla Continassa la prossima stagione. La Roma, come sappiamo e come abbiamo scritto in più di un’occasione, cercherà di trattenere il giocatore, ma l’idea del dirigente bianconero sembra ormai essere questa. Un rientro per un addio immediato, questa volta a titolo definitivo, per prendere uno dei migliori giocatori che in questo momento si stanno esprimendo nel massimo campionato italiano. Vedremo se in questo modo l’affare andrà in porto.