Juventus, il sodalizio continua: accordo UFFICIALE fino al 2026

Sodalizio che continua. Adesso l’accordo è ufficiale, con tanto di data segnata: 2026. I dettagli dell’operazione.

Si conferma il legame solido e proficuo tra la Juventus e la Fair Play Messina, con l’annuncio del prolungamento del rapporto di collaborazione fino al 30 giugno 2026. Questo accordo segna il terzo anno consecutivo di sinergie tra la prestigiosa società calcistica e il club cittadino, consolidando ulteriormente la partnership tra le due realtà.

Le Juventus Academy rappresentano un’eccellenza nel panorama calcistico nazionale, selezionate con scrupolosità in base a criteri sportivi e valoriali. Attraverso queste accademie, la Juventus trasmette il proprio Metodo, condividendo le proprie metodologie, formando tecnici e offrendo supporto alle società presenti sul territorio italiano. L’obiettivo è diffondere la professionalità e l’approccio vincente della Juventus a livello locale.

Accordo fino al 2026: adesso è ufficiale

Ignazio Consiglio, dirigente della Fair Play Messina, commenta con entusiasmo il rinnovo dell’accordo, sottolineando l’onore e la sfida che rappresenta collaborare con un club di tale prestigio. Consiglio evidenzia l’impegno costante richiesto dalla Juventus, che sottopone la Fair Play Messina a rigide verifiche e promuove un continuo miglioramento su tutti i fronti, dall’area dello scouting alla formazione tecnica. Il dirigente peloritano esprime gratitudine per il supporto ricevuto dai dirigenti e dallo staff tecnico della Juventus negli ultimi due anni. In particolare, menziona Luigi Milani, responsabile dell’Academy per le categorie U7-U13, Andrea Vaccarono, leader del team della Juventus Academy, e Giuseppe Cedro, specialista tecnico dell’Academy Juventus, riconoscendo il loro contributo fondamentale al successo della partnership.

In vista della prossima stagione, la Fair Play Messina si prepara ad accogliere importanti novità, tra cui una nuova struttura sportiva che permetterà di ampliare le possibilità di allenamento e offrirà ulteriori risorse per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti. Questa rinnovata collaborazione rappresenta un passo significativo nel cammino della Fair Play Messina verso l’eccellenza nel calcio giovanile, sostenuta dalla guida e dall’esperienza della Juventus, unendo le forze per costruire un futuro di successo per i giovani calciatori del territorio.