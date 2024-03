La Juve scippa il Milan: affare da 25 milioni di euro

Nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano la Juventus. Giuntoli è in azione, affare da 25 milioni per anticipare il Milan.

Passi in avanti per chiudere e anticipare la concorrenza del Milan sul giocatore. Ecco la notizia di calciomercato, che fa piacere i tifosi della Juventus che si attendono grandi cose, da Cristiano Giuntoli, in vista della prossima campagna trasferimenti. Il dirigente si sta già adoperando, per portare in bianconero giocatori di primissimo livello, tra questi c’è anche l’obiettivo di mercato del Milan. Il responsabile della Juventus è pronto a fare una prima offerta da 25 milioni di euro.

Si muove qualcosa in casa Juventus con i bianconeri interessati al giovane talento di Serie A. Il club sembra aver rotto gli indugi per quanto riguarda il calciatore, che è alla ricerca di un prossimo club per la prossima stagione. La conferma è arrivata anche dal suo agente che, nel corso dell’e interviste rilasciate la scorsa settimana, ha confessato l’intenzione del ragazzo di andare via da Bologna: ecco chi sarà la nuova squadra che prenderà Ferguson. Lo scozzese è un obiettivo concreto per la Juventus che è alla ricerca di un centrocampista. Dopo le voci di Koopmainers, Giuntoli potrebbe decidere di puntare su un profilo low costo come Lewis Ferguson.

Calciomercato Juventus: offerta per Ferguson, pronti 25 milioni

È il giornalista turco, esperto di calciomercato, Ekmer Konur, a fare il punto della situazione che riguardo il futuro calciomercato della Juventus. Dopo le voci relative all’interesse per Koopmainers dell’Atalanta, ecco arrivare le vere intenzioni del club bianconero che può offrire al Bologna 25 milioni di euro per portare alla Juventus Ferguson.

L’investimento per Ferguson conferma, in un certo senso, anche le notizie relative all’interesse della Juventus per Thiago Motta. L’allenatore, secondo le ultime indiscrezioni, è in pole per diventare il prossimo allenatore dei bianconeri. Dai rosso Lu potrebbe arrivare anche lì scozzese che ha già fatto sapere alla società la su intenzione di andare via la prossima estate, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League.

La Juventus resta in prima fila perf Lewis Ferguson, con 25 milioni che saranno recapitati al Bologna per la prossima stagione. Restano, comunque, i pericoli inglesi – Aston Villa, Fulham, Brentford – e italiani con anche Milan e Napoli interessate allo scozzese.