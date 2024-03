Milinkovic Savic ritorna in Europa: Juventus gelata di nuovo

Grande obiettivo e sogno, di calciomercato, della Juventus, ecco le ultimissime sul futuro di Milinkovic.

Il centrocampista serbo è sempre stato un desiderio di mercato da parte della Juventus, che ha sempre provato a prendere dalla Lazio Milinkovic. La scorsa estate è arrivata la decisione a sorpresa da parte del calciatore, che ha firmato un contratto pluriennale a cifre stratosferiche con l’Al Hilal. Nonostante ciò, su di lui non si placano le voci di mercato: ecco dove può andare la prossima stagione.

Juventus fuori dai giochi per quanto riguarda l’eventuale trattativa per il ritorno in Europa di Milinkovic. I bianconeri sono bloccati a causa dell’alto ingaggio del calciatore, che in Arabia Saudita guadagna 25 mln a stagione. Cifre fuori portata per il club bianconero che cerca profili a costi più contenibili. Ecco perché, resta in piedi una sola ipotesi per Milinkovic che ha già malinconia dell’Europa.

Calciomercato Juventus: aggiornamenti su Milinkovic

Il desiderio della Juventus, per il centrocampo, è sempre Milinkovic Savic. Il calciatore rappresenterebbe il profilo perfetto per sostituire lo squalificato Pogba. A frenare gli entusiasmi, sono i costi eccessivi dell’eventuale trattativa che porterebbe alla Juventus Milinkovic. Il calciatore è fuori portata per i parametri della Vecchia Signora.

Per il giocatore resta in piedi una sola possibilità, per il ritorno in Europa, Ed è quella del PSG.

I francesi, infatti, sono interessati al centrocampista che ha la possibilità di tornare nel calcio che conta. È arrivato l’ok anche da Luis Enrique, che ha aperto a questa ipotesi di calciomercato.

Resta da capire la volontà da parte del club arabo che difficilmente lascerà andare il calciatore, uno dei migliori della rosa dell’Al Hilal. Ecco perché la trattativa di calciomercato, per l’arrivo al PSG di Milinkovic, è in salita per varie ragioni. Non è una pista percorribile anche se il giocatore spinge per il ritorno in Europa e la chiamata di una grande squadra come il PSG, può cambiare gli scenari futuri