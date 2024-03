Calciomercato Juventus, accordo con il portiere: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, accordo quasi trovato con il portiere. Manca solamente l’ultimo passo. La firma arriva fino al 2026

Ci sono degli elementi all’interno di ogni club che hanno un peso specifico enorme. Dentro lo spogliatoio sono importanti, dicono la loro, ascoltano, danno consigli. Anche se giocano poco.

E nella Juve c’è, esiste, un caso come questo. Tant’è che secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira è pronto il rinnovo contrattuale. Ci sono certe figure delle quali non si può fare a meno, che servono non solo ai compagni ma anche al tecnico per tastare il polso della situazione. Ed è assolutamente da leggere in questo modo questo possibile accordo. Del quale, adesso, non sembrano esserci davvero più dubbi.

Calciomercato Juventus, rinnova Pinsoglio

E quell’elemento dentro la Juventus porta il nome di Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della squadra di Massimiliano Allegri il campo lo vede pochissimo in partite ufficiali, però lui sa qual è il suo ruolo. Infatti, e pensiamo che tutti ci avete fatto caso, si vede sempre lì, alle spalle di Allegri, quando c’è da contestare qualcosa nei confronti dell’arbitro ed è sempre il primo quando la Juve segna, pronto a scattare in campo.

Un rinnovo ormai pronto, per altri due anni. Altri 24 mesi dentro la Continassa per aiutare i nuovi innesti a capire il mondo bianconero e a cercare, magari, di piazzare anche qualche presenza. Probabilmente Allegri alla fine dell’anno quando i giochi saranno fatti qualche minuto glielo concederà. Poi vacanza e poi ritorno a Torino. Sempre con la Juventus. Giusto così.