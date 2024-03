Campione d’Europa per la Juventus: Giuntoli lo riporta in Serie A

Calciomercato Juventus, c’è un campione d’Europa per i bianconeri. Giuntoli è deciso a riportarlo in Serie A. Ecco di chi si tratta

Cristiano Giuntoli ha deciso di riportarlo in Serie A. Non sappiamo se l’operazione che il direttore dell’area tecnica dei bianconeri andrà a buon fine, di certo ci proverà la prossima estate.

Un campione d’Europa per la Juventus. Uno che si sta giocando la Premier League con la maglia dell’Arsenal e che nell’amichevole di giovedì scorso della nazionale di Luciano Spalletti, appena entrato in campo, ha fatto capire a tutti che ha ancora molto da dare. Avrete capito che parliamo di Jorginho, centrocampista dei Gunners di Arteta, che da un poco di tempo è nel mirino degli uomini di mercato della Continassa. E che forse, finalmente, potrebbe anche rientrare nel massimo campionato italiano con la maglia bianconera addosso.

Calciomercato Juventus, c’è Jorginho

C’è un fatto nuovo che viene riportato da calciomercato.com: l’Arsenal infatti avrebbe fermato improvvisamente le operazioni di rinnovo del centrocampista. Jorginho ha un contratto in scadenza nel 2025 e appare altamente plausibile – nonostante ci sia un’opzione per il rinnovo annuale – che senza un nuovo accordo possa salutare la compagnia.

“Il calciatore sta valutando fortemente il ritorno in Italia. La Juventus osserva la situazione con grande attenzione, in attesa del momento opportuno per presentare un’offerta importante al classe ’91”. Insomma, Giuntoli ci proverà senza dubbio nei prossimi mesi a regalare ad Allegri (o a chi per lui) un mediano forte tecnicamente, in grado di dettare ritmi e tempi di gioco, in grado di verticalizzare con quella qualità che al momento dentro la Juve un poco manca. Sarebbe un colpo da novanta, nonostante la carta d’identità di Jorginho non sia più freschissima.