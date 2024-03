Epurazione di lusso in Premier: la Juve prende il suo ‘castigatore’

Calciomercato Juventus, epurazione di lusso in Premier League e i bianconeri, secondo fonti inglesi, ci starebbero pensando. Assalto al “castigatore”

Già una volta la Juve ha deciso di prendere quel giocatore che le aveva fatto più male di tutti. Adesso, secondo quanto riportato dal The Mirror, i bianconeri sarebbero sulle tracce di un altro che, nel corso degli anni scorsi, ha fatto malissimo a Massimiliano Allegri.

Come se dalle parti di Torino vorrebbero togliersi di mezzo, portandoli dalla propria parte, tutti quelli che hanno fatto gol contro la Vecchia Signora. Era successo con Cristiano Ronaldo, e potrebbe succedere la prossima estate con un altro giocatore che in quella finale di Cardiff persa quattro a uno contro i madrileni e che ancora brucia per com’è andata, che però ha già lasciato Madrid trasferendosi in Premier League. I più attenti hanno già capito di chi parliamo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano a Casemiro

Il nome è quello di Casemiro, centrocampista brasiliano adesso al Manchester United che, secondo quanto trapela da quelle parti non convince più Ten Hag, tecnico dei Red Devils. E l’ex Ajax potrebbe dare il via libera all’addio alla fine dell’anno.

Al di là della Manica, quindi, si vocifera di un interesse della Juventus nei confronti del centrocampista nazionale verdeoro, e potrebbe essere un innesto utile, per un paio di stagioni e non di più, per cercare di portare esperienza dentro un gruppo giovanissimo che deve crescere e che deve prendere esempi importanti, anche, per alzare il proprio livello. Casemiro (così come Kroos, anche lui accostato al bianconero) è uno che nella sua carriera ha vinto tutto e qualche consiglio lo potrebbe anche dare. Rimarrebbe comunque un colpo per una squadra che ha voglia di vincere subito. E il progetto bianconero non va verso questa direzione: si vuole costruire. Vedremo.