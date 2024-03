Non trova l’accordo con la Juve: Cuadrado bis, firma gobba Inter

Il calciomercato della Juventus è praticamente sempre aperto, anche se in questo momento i trasferimenti sono ufficialmente chiusi.

Non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che si sta già iniziando a lavorare in ottica della prossima stagione. Il campionato si sta avviando alla sua fase conclusiva e fra poco sarà tempo di fare dei bilanci e di pensare agli acquisti che andranno fatti nel corso della prossima estate.

In casa Juventus dovrà continuare il percorso di rinnovamento già intrapreso da tempo. C’è la necessità di accogliere dei volti nuovi in tutte le zone del campo, con il centrocampo che rappresenta la priorità in questo momento. La missione della società è quella di abbassare l’età media e magari allo stesso tempo anche il monte ingaggi. Il calciomercato insomma sarà l’argomento del quale si parlerà di più nel corso dei prossimi mesi.

Juventus, Masini a TvPlay? “Rugani all’Inter? Nel calciomercato tutto è possibile”

Non ci sono solamente i bianconeri sulle tracce di giocatori nuovi, chiaramente tutti i club vanno a caccia di occasioni per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Magari pescando tra le rivali, guardando a quei giocatori che magari giocano meno e sono in cerca di rilancio.

Della possibilità che anche il difensore della Juventus Rugani – se non arriverà il rinnovo del suo contratto – possa finire nel mirino di Marotta come rinforzo per la prossima stagione ne ha parlato Federico Masini di Tuttosport ai microfoni di Tvplay: “Al momento non è una operazione in esame ma le vie del calciomercato sono infinite. Basti pensare a Cuadrado la scorsa estate, nessuno pensava potesse andare all’Inter. Tutto è possibile, anche se ragionando i nerazzurri potrebbero virare su Djimsiti e Bijol come operazioni low cost”.