Juventus, pazzesco: tu chiamale se vuoi coincidenze

By

Juventus, tre eventi in appena cinque giorni: l’incredibile coincidenza ha lasciato di stucco i tifosi e il popolo dei social.

Si tratta solo di una semplice, ma al tempo stesso sorprendente, coincidenza. Eppure, è incredibile che sia accaduto tutto in una manciata di giorni, tanto è vero che i follower hanno accolto con grande stupore la notizia trapelata attraverso i social network nelle scorse ore.

Che poi non si tratta, per la verità, di una notizia vera e propria, ma di una scoperta divertente. Iniziamo col dire che riguarda le wag della Juventus, che qualche sera fa, approfittando dell’assenza dei rispettivi partner, tutti appassionatamente in ritiro, hanno ben pensato di riunirsi e di fare un po’ di caciara. Quattro di loro, fra le più amate, sono andate a cena insieme ed è stato in quel momento che abbiamo scoperto qualcosa di veramente molto interessante.

Ad insospettirci è stata la didascalia che una di loro, ovvero Michela Persico, in arte lady Rugani, ha aggiunto a corredo dello scatto di gruppo. “Mai festeggiare in anticipo”, ha scritto, lasciando intendere che in quel ristorante si stava celebrando qualche evento imminente.

Tre eventi in cinque giorni: festa grande in casa Juventus

Non parliamo né di fiocchi rosa o azzurri e neanche di qualche altra proposta di matrimonio. Si parlava, bensì, di compleanni. Di quelli, più precisamente, di Lucia Bramani, dolce metà di Federico Chiesa, di Thessa Lacovich, moglie di Manuel Locatelli, e di Giulia Bernacci, che ha invece stregato Nicolò Fagioli.

I loro compleanni sono vicini, vicinissimi: sono compresi, cioè, tra il 22 e il 26 marzo, coincidenza che ha spinto le wag bianconere a riunirsi e a concedersi una bella serata tutta al femminile. Perché ogni occasione, in fondo, è buona per fare baldoria e per trascorrere un po’ di tempo insieme alle proprie amiche.

E poco importa, allora, che la Persico spegnerà le candeline nel mese di giugno: vorrà dire che le splendide wag juventine avranno, in estate, un altro motivo per ritrovarsi di nuovo tutte insieme e far sognare i follower a occhi aperti.