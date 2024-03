Huijsen saluta la Juventus: lo aspetta il club dei suoi sogni

L’attuale difensore della Roma tornerà alla Juventus in estate: corsa a 4 per il classe 2005

La Juventus si gode i suoi giovani sparsi per la Serie A e si prepara al mercato estivo per valutare il da farsi.

Matias Soulé ad esempio, sta facendo grandi cose al Frosinone e nell’ultima partita con la nazionale argentina ha realizzato un super gol, imponendosi anche con l’Albiceleste. Tra i giovani in prestito c’è anche Dean Huijsen, attualmente in forza alla Roma di De Rossi ma che a giugno rientrerà a Torino. Il suo adattamento alla Serie A è stato rapido e, nonostante qualche sbavatura dovuta ancora alla giovane età, ha già mostrato qualità importanti. Il difensore classe 2005 olandese ha anche passaporto spagnolo e dovrà decidere con con quale nazionale giocare. Le Furie Rosse sarebbero pronte a convocarlo per inserirlo nella lista per gli Europei, ma anche gli Orange stanno monitorando la situazione.

Juventus, asta per Huijsen: Real, Barcellona, United e Newcastle

Tornando alla situazione di club, la Roma lo ha ingaggiato con un prestito secco. Di conseguenza a fine stagione Huijsen tornerà alla Juventus che deciderà se trattenerlo o meno.

Non mancano già le pretendenti sul mercato, e non squadre qualsiasi. Come riportato da El Nacional.cat., Real Madrid e Barcellona sarebbero sulle tracce del 18enne bianconero ma anche in Premier League non mancano i club interessati; due su tutti Manchester United e Newcastle. Huijsen ha un passato nel Malaga e tornerebbe volentieri in Spagna per giocarsi le sue chance in un top club di Liga. Di conseguenza questa volontà da parte del ragazzo potrebbe favorire Real Madrid e Barcellona rispetto ai due club inglesi. Resta da capire quale sia la reale volontà della Juventus che potrebbe chiedere una cifra importante per la sua cessione, o magari provare a ricevere qualche contropartita tecnica.