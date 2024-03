Juventus, esonero Allegri: “Accordo con il nuovo allenatore”

La domenica sta per finire e per la Juventus sta per arrivare il momento di iniziare a pensare ai prossimi impegni.

Mister Allegri in questi giorni ha lavorato a ranghi ridotti in considerazione del fatto che tanti elementi della sua rosa si trovano attualmente impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Di sicuro però il tecnico ha già messo nel mirino la Lazio, prossimo avversario in campionato.

L’ultimo periodo non è stato certo dei migliori per una Juventus che ha raccolto pochi punti e più in generale non ha prodotto quel gioco con il quale era stata protagonista durante la prima parte della stagione. Dopo la sosta ci si attende una reazione d’orgoglio da parte di una squadra che ha perso anche il secondo posto in classifica a scapito del Milan. E che ancora deve conquistare gli ultimi punti necessari per tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League.

Mecca: “La Juventus ha già l’accordo con il nuovo allenatore”

Poi verrà il momento di prendere delle decisioni importanti e la prima ovviamente è quella legata al futuro di Massimiliano Allegri. Che con la Juve ha un contratto fino a giugno 2025. Sono mesi che si parla della panchina dei bianconeri per la prossima stagione. Non si esclude l’arrivo di un nuovo allenatore, specie in caso di mancato rinnovo con il livornese. Ma non si esclude nemmeno la possibilità che Allegri rimanga.

La Juve ha già l’accordo con il nuovo allenatore. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) March 24, 2024

Proprio Tuttosport negli ultimi ha rilanciato la possibilità che l’attuale allenatore possa continuare nel suo lavoro anche in futuro. Tuttavia lo speaker radiofonico Edoardo Mecca su “X” ha commentato: “La Juve ha già l’accordo con il nuovo allenatore”. Rilanciando in questo modo una possibile svolta in arrivo a bocce ferme, quando il campionato di serie A sarà definitivamente concluso.