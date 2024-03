Annuncio UFFICIALE Superlega: “Ecco quando inizierà”

Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso la conclusione della stagione di serie A, con la Juventus ancora impegnata a raggiungere il suo obiettivo.

Nelle ultime settimane le cose non sono andate per come si sperava. La squadra di Allegri ha perso diversi punti per strada, giocando non al massimo delle sue possibilità. Se nella prima parte della stagione si pensava alla possibilità di poter duellare con l’Inter per lo scudetto, adesso più realisticamente si deve guardare alla lotta per il secondo posto.

Secondo posto che la Juventus al momento ha perso a scapito del Milan proprio in virtù di questo periodo poco proficuo. Si spera che dopo la sosta possa scendere in campo una squadra dal piglio diverso, vogliosa di tagliare al più presto il suo traguardo stagionale. Ovvero quel piazzamento tra le prime quattro che gli spalancherebbe nuovamente le porte dell’Europa dopo un anno di assenza.

Il presidente del Barcellona Laporta: “Fosse partita la Superlega avremmo incassato molto denaro

La Champions League dunque rimane l’obiettivo primario da raggiungere per la Juve ma non solo, perché partecipare al torneo della Uefa è una vetrina importante e allo stesso tempo consente di incassare delle somme molto importanti da mettere a bilancio. I bianconeri sognano di alzare questo trofeo che manca da troppo tempo in bacheca. E nei mesi scorsi hanno anche accantonato l’ipotesi Superlega.

Se la Juventus si è defilata dal progetto legato alla creazione di un nuovo torneo, c’è invece il Barcellona che non pare volervi rinunciare. Almeno stando alle dichiarazioni rilasciate al “Mundo Deportivo” dal suo presidente Joan Laporta. Che parlando della Superlega afferma: “Se l’avessimo iniziata due anni fa, avremmo guadagnato molto denaro. Sarà una competizione affascinante e penso che inizierà nel 2025”. Parole che dunque lasciano aperta la possibilità che possa davvero iniziare questo nuovo torneo.